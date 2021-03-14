ميجا سبورت يعود لطريق الإنتصارات بالقسم الثالث



كما يلتقي فريق شبان بدواى مع فريق بلقاس، فيما يستضيف فريق السنبلاوين على ملعبه نظيرة فريق دقادوس، كما يلعب مركز شباب الأمير مع كهرباء طلخا، بينما يحل منية سمنود ضيفا على شربين.



وتختتم الجولة يوم الثلاثاء حيث يلاقى شيكو المتصدر نظيرة فريق إتحاد المنزلة ، ويغيب مياه الدقهلية عن المشاركة بهذه الجولة .



ترتيب المجموعة التاسعة



١- شيكو ٣٢ نقطة (+١٤)

٢- نبروه ٣٢ نقطة (+١٥)

٣- مياه الدقهلية ٢٤ نقطة (+٥)

٤- بلقاس ٢٣ نقطة (+٧)

٥- شربين ٢٢ نقطة (+٣)

٦- السنبلاوين ٢١ نقطة (+١)

٧- ميجاسبورت ٢٠ نقطة (-١)

٨- الخيارية ٢٠ نقطة (-١)

٩- منية سمنود ١٩ نقطة (+٣)

١٠- كهرباء طلخا ١٩ نقطة (+١)

١١- عمال المنصورة ١٦ نقطة (-٢)

١٢- شبان بدواى ١٤ نقطة (-٥)

١٣- الأمير ١١ نقطة (-٨)

١٤- المنزلة ٩ نقاط (-١٠)

١٥- دقادوس ٧ نقاط (-٢١)

تغلب فريق ميجاسبورت على ضيفه عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى لمنافسات الدور الثانى للمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث .وتستكمل عصر الإثنين مباريات الجولة حيث يخرج نبروه الوصيف بفارق الأهداف خلف شيكو لمواجهة الخيارية فيما يحل عمال المنصورة ضيفا على ميجاسبورت.