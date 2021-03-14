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برلماني: مصر تدخل عصر الجمهورية الثانية بإنجازات تاريخية (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تبدأ عصر الجمهورية الثانية وعاصمتها الإدارية الجديدة.

وتابع "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومن المستهدف تحقيق الاكتفاء من المواد البترولية خلال 2023".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر نجحت في حل أزمة الكهرباء بعد ثورة 30 يونيو، إضافة إلى تحقيق معدلات اقتصادية إيجابية خلال أزمة كورونا، معلقا: "مصر تحقق إنجازات تاريخية".

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