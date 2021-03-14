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مفتي الجمهورية ونظيره الكازاخي يوقعان اتفاقية تعاون بين دار الإفتاء المصرية والإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان

الأحد 14/مارس/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استقبل الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا رفيع المستوى من الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، برئاسة الشيخ ناوريزباي حاج تاجونولي -المفتي الأعلى ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان- وسفير كازاخستان بالقاهرة، والوفد المرافق لهما لبحث توقيع اتفاقية تعاون بين دار الإفتاء المصرية والإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء على عمق العلاقات بين مصر وكازاخستان على كافة الأصعدة، وخاصة المجال الديني، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء قامت بتدريب عدد من أئمة كازاخستان على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، مع مراعاة السياق المجتمعي لبلادهم ومذهبهم الفقهي المعتمد.

من جانبه أشاد مفتي كازاخستان بمجهودات دار الإفتاء المصرية وما تقوم به من نشر لصحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أن الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان تتطلع إلى مزيد من التعاون والاستفادة من خبرات دار الإفتاء، خاصة في مجال التدريب على مهارات الإفتاء.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها فضيلة مفتي الجمهورية مع مفتي كازاخستان استقبال دار الإفتاء المصرية للأئمة والباحثين من كازاخستان لتدريبهم على صناعة الإفتاء والمهارات الإفتائية مع دراسة علوم التراث وعلوم الواقع الخادمة لعملية الإفتاء، وذلك من خلال الدورات التدريبية المتنوعة، سواء بالتدريب المباشر بدار الإفتاء المصرية أو الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان أو عن طريق موقع إعداد المفتين عن بُعد.

كما تنص على تبادل المطبوعات والبحوث الإسلامية والمجلات العلمية التي تنشر فيها الدراسات والأبحاث والفتاوى الفقهية وغيرها، وكذلك القرارات ومحاضر الندوات والمؤتمرات التي يضطلع بها كل منهما.

وتنص الاتفاقية كذلك على أن يتعاون الطرفان في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بحفظ التراث الإسلامي وإحيائه وتحقيقه وتصنيفه ونشره وتوزيعه بكل الطرق المتاحة؛ طباعةً وإلكترونيًّا ومسموعًا ومرئيًّا. كما يعمل الجانبان على تنظيم لقاءات دورية بين العلماء والباحثين المتخصصين في حفظ التراث الإسلامي وكيفية التعامل معه لتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال.

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