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"يوسف" يكشف تفاصيل الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

الأحد 14/مارس/2021 - 06:58 م
الدكتور مدحت يوسف
الدكتور مدحت يوسف
داليا الحسين
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قال الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إن مصر تعرضت لأزمة في الطاقة عام 2014 لولا تدخل الرئيس السيسي ودخوله في مفاوضات مع شركات البحث والتنقيب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر كانت تستورد كميات كبيرة من الغاز والبوتجاز والبنزين والمازوت وأن الاكتشافات المتتالية أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن الغاز الطبيعي هو ثروتنا القومية وعلينا استغلاله الاستغلال الأمثل وهو ما يحدث من خلال إحلاله محل البوتجاز بالتوسع في توصيل الغاز للمنازل فضلا عن الخطة التي تسير حاليا بإحلال الغاز محل البنزين والسولار في السيارات وبالتالي ينخفض الطلب على السولار والبنزين.

وأشار إلى أنه يتم إحلال الغاز الطبيعي بدلا من المازوت لتوليد الكهرباء حتى أصبحنا نصدر المازوت بدلا من استيراده سابقا فضلا عن المشروعات القومية لتطوير محطات التكرير وإنشاء معامل تكرير جديد على أحدث تكنولوجيا عالمية وهذه المشروعات ستجعل مصر مكتفية ذاتيا بحلول 2023 من البنزين والسولار.

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