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رد ناري من داعية أزهري على فتوى تحريم تحريك صور الموتى (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق محمد سالم أبو عاصي، أحد علماء الأزهر الشريف، على تحريم أحد الدعاة السلفيين على قضية تحريك صور الموتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "أبو عاصي" في حواره مع الشيخ خالد الجندي ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "إصدار فتاوى التحريم أو الجواز وعدم الجواز لابد أن تأتي بدليل قاطع وصحيح من حيث الثبوت ووضوح الدلالة".

وأضاف "كل قضية تحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، ونحن في هذه القضية نتحدث عن الصور وليس الموتى والاستهزاء بالميت أو الحي حرام، ولكن هناك مولعين بالتحريم مرضى نفسيين كل شيء عنده حرام".

وتابع "من يصدر الفتوى له علاقه بالظاهر إنما السرائر فهي لله سبحانه وتعالى، أنا لا أدخل بالنيات، وليس لنا علاقة بالسرائر، والحديث عن أنها دعوة صهيونية كلام مرسل ولا دليل عليه، فالتشريعات وأحكام الفقه تحتاج إلى أدلة قاطعة".

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