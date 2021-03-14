طارق الخولي: الاكتفاء الذاتي من السولار نتاج ثورة 30 يونيو (فيديو)

قال النائب طارق الخولي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استهداف مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار خلال 2023 يعد نتاجا لثورة 30 يونيو.



وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد" أن مصر تمتلك استراتيجية حتى 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية يدعم الاقتصاد الوطني.



وأضاف: "جميع دول العالم تدرك أن مصر دولة عظمى، ينبع استقرار المنطقة منها"، مشيرا إلى أن مصر عادت لتمارس مكانتها الطبيعية إقليميا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



