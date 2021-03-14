Advertisements

طارق الخولي: الاكتفاء الذاتي من السولار نتاج ثورة 30 يونيو (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال النائب طارق الخولي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استهداف مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار خلال 2023 يعد نتاجا لثورة 30 يونيو.

وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد" أن مصر تمتلك استراتيجية حتى 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية يدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "جميع دول العالم تدرك أن مصر دولة عظمى، ينبع استقرار المنطقة منها"، مشيرا إلى أن مصر عادت لتمارس مكانتها الطبيعية إقليميا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أخبار تهمك

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

سداد على 30 عاما وبفائدة 3%.. السيسي يصدر توجيها بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يومين

خاص.. رباعي الزمالك يقدم شكوى لكارتيرون بسبب "إنذار بالطرد"

منذ 35 دقيقة

تعرف على موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

منذ أقل من ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ أقل من ساعتين

راتب خرافي.. فرجاني ساسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ 40 دقيقة

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات اليوم الأحد 14-3-2021

منذ 37 دقيقة

مفاجآت في نص أمر إحالة المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 5 ساعات

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:16 م

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

سداد على 30 عاما وبفائدة 3%.. السيسي يصدر توجيها بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل

05:48 م

راتب خرافي.. فرجاني ساسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

06:30 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار