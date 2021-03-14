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الواسطى يقسو على ابو كساة بثلاثية نظيفة بالقسم الثالث

الأحد 14/مارس/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح الفريق الكروى الاول بنادى الواسطى الرياضى فى تحقيق فوز هام على ضيفه ابو كساة الرياضى بثلاثية نظيفة وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد الواسطى الجديد بمنافسات الجولة التاسعة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

وجاءت اهداف الواسطى عن طريق الثلاثى محمد صبري وأحمد هلال وعلاء جمعه .

وكان أحمد الجيوشى المدير الفنى للواسطى قد بدء المباراة بتشكيل مكون من محمد رجب وأحمد حمدى وأحمد هلال ومؤمن يحى وكمال شريف وديالو محمد ومحمود على ومحمد صبري وطارق جمال وعلاء جمعه وعمر عبد الخالق .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عبد الله عكاشة ومحمود عانى ومحمود سعد ووحيد الشريف مراقب مسابقات .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - الواسطى 35 نقطة .
2 - طامية 33 نقطة .
3 - عاملين غارب 31 نقطة
4 - ابو كساة 30 .
5 - مطرطارس 27 نقطة .
6 - سينزو 26 نقطة .
7 - سنورس 25 نقطة
8 - ببا 21 نقطة .
9 - مركز شباب الفيوم 20 نقطة
10 - ابشواى 17 نقاط .
11 - اطسا 16 نقطة
12 - اهناسيا 13 نقطة .
13 - راس غارب 13 نقطة .

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