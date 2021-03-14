خبر سار لجماهير الأهلي بشأن إصابة نجم الفريق

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏محمد هاني، لاعب الفريق، سيكون موجودًا في المران الرئيسي غدًا الإثنين بشكل طبيعي، ولن تمنعه الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق اليوم من الظهور في المران الرئيسي غدًا أو المشاركة في مباراة فيتا وفقًا لرؤية ‏الجهاز الفني.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب الشهداء، الذي يستضيف مباراة فيتا كلوب المقرر لها الساعة الثالثة عصر بعد غدٍ الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الأهلي قد خضع لمسحة طبية صباح اليوم قبل عقد محاضرة فنية بفندق الإقامة ‏والتوجه إلى ملعب المباراة وخوض التدريب الأول للفريق في الكونغو.