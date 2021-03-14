احالة أحداث مباراة الدخان والفيوم إلى لجنة الانضباط



قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إحالة أحداث مباراة الشرقية للدخان مع الفيوم التي أقيمت أمس بمسابقة دوري القسم الثاني إلى لجنة الانضباط بالاتحاد .



وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة عقب إحراز الدخان لهدف التقدم في بداية الشوط الثاني بسبب مطالبة لاعبو الفيوم بتوقف اللقاء للإطمئنان على لاعب الفيوم .



وشهد اللقاء عقب الهدف حدوث مشادات بالأيدي بين الفريقان والأجهزة الفنية، كما تشاجر الفريقان عقب نهاية اللقاء .



وحقق الدخان الفوز على الفيوم بهدف دون مقابل بالمجموعة الأولى للدور الثاني من دوري القسم الثاني .