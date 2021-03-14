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احالة أحداث مباراة الدخان والفيوم إلى لجنة الانضباط
الأحد 14/مارس/2021 - 06:57 م
مصطفى الجندي
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إحالة أحداث مباراة الشرقية للدخان مع الفيوم التي أقيمت أمس بمسابقة دوري القسم الثاني إلى لجنة الانضباط بالاتحاد .
وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة عقب إحراز الدخان لهدف التقدم في بداية الشوط الثاني بسبب مطالبة لاعبو الفيوم بتوقف اللقاء للإطمئنان على لاعب الفيوم .
وشهد اللقاء عقب الهدف حدوث مشادات بالأيدي بين الفريقان والأجهزة الفنية، كما تشاجر الفريقان عقب نهاية اللقاء .
وحقق الدخان الفوز على الفيوم بهدف دون مقابل بالمجموعة الأولى للدور الثاني من دوري القسم الثاني .
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