موسيماني يطمئن على محمد هاني بعد انتهاء مران الأهلي





حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على حالة محمد هاني لاعب الفريق، عقب انتهاء المران الأول في الكونغو.





وتعرض محمد هاني لإصابة بكدمة في أسفل ‏الحاجب، إثر احتكاك في مران الفريق اليوم، الأحد، على ملعب الشهداء في العاصمة ‏الكونغولية كينشاسا.‏





وغادر محمد هاني المران برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، وتم عمل ‏غرز تجميلية مكان الجرح الذي نتج عن الكدمة التي تعرض لها اللاعب.‏





من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بطل الكونغو المقبلة.





ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة عصر بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



