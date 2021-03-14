موسيماني يطمئن على محمد هاني بعد انتهاء مران الأهلي

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موسيماني يطمئن على محمد هاني بعد انتهاء مران الأهلي
الأحد 14/مارس/2021 - 06:57 م
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على حالة محمد هاني لاعب الفريق، عقب انتهاء المران الأول في الكونغو.
وتعرض محمد هاني لإصابة بكدمة في أسفل الحاجب، إثر احتكاك في مران الفريق اليوم، الأحد، على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.
وغادر محمد هاني المران برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، وتم عمل غرز تجميلية مكان الجرح الذي نتج عن الكدمة التي تعرض لها اللاعب.
من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بطل الكونغو المقبلة.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة عصر بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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