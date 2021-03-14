زيدان يحقق رقما مميزا مع ريال مدريد

قاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني فريقه للفوز أمس على إلتشي بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني في المباراة التي احتضنها ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الملكي بأن زيدان أصبح ثاني أكثر المدربين خوضاً للمباريات مع الملكي برصيد 247 مباراة متجاوزاً عدد مباريات فيسنتي ديل بوسكي الذي خاض 246 مباراة.

وأوضح الموقع الرسمي للملكي أن زيدان حقق مع ريال مدريد 162 فوزاً و50 تعادلاً وتلقى 35 هزيمة بينما يعتبر ميجيل مونيوز هو أكثر المدربين قيادة للملكي برصيد 605 مباراة.

وأشار الموقع الرسمي للملكي إلى أن زيدان خاض في الدوري الإسباني حتى الآن 172 مباراة و 48 مباراة في دوري أبطال أوروبا و16 مباراة في كأس الملك و5 مباريات في كأس السوبر الإسباني و4 مباريات في كأس العالم للأندية ومبارتين في كأس السوبر الأوروبي.