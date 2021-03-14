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أيمن أشرف يشارك في مران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة فيتا كلوب

الأحد 14/مارس/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في مران الأهلي اليوم، الأحد، على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وجاءت مشاركة أيمن أشرف بعد تعافيه من حالة الإجهاد التي كان يشكو منها قبل سفر بعثة الأهلي من القاهرة للكونغو، التي أبعدته عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري.

وخاض الأهلي مرانه الأول اليوم، في الكونغو على ملعب الشهداء الذي يستضيف مواجهة فيتا كلوب، ومن المقرر أن يخوض مرانه الرئيسي غدًا الإثنين، على نفس الملعب وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، التي تمنح الفريق الضيف الحق، في التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي.

ويستعد الأهلي لمباراة فيتا كلوب في الثالثة من عصر بعد غدٍ، الثلاثاء، في الجولة الرابعة لدور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

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