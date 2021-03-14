Advertisements

الأهلي يعلن جاهزية ثنائي الفريق لمواجهة فيتا كلوب

الأحد 14/مارس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
اكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر للمشاركة في تدريب الفريق الرئيسي غدًا الاثنين، استعدادًا لمباراة فيتا كلوب والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء.
 
وخاض الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر برنامجًا تأهيليًّا على هامش مران الفريق، الذي أقيم اليوم الأحد، على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له الثنائي استعدادًا لمشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية السولية وطاهر للمشاركة في التدريب الرئيسي للأهلي غدًا الاثنين، مشيرًا إلى أن طاهر محمد طاهر كان يعاني من التواء في الكاحل، بينما كان عمرو السولية يعاني من إجهاد عام، وسيوجدان في مران الفريق غدًا الاثنين بشكل طبيعي.

أخبار تهمك

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

سداد على 30 عاما وبفائدة 3%.. السيسي يصدر توجيها بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل

منذ ساعة و 20 دقيقة

تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات اليوم الأحد 14-3-2021

منذ 36 دقيقة

راتب خرافي.. فرجاني ساسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ 39 دقيقة

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

تعرف على موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في نص أمر إحالة المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يومين

خاص.. رباعي الزمالك يقدم شكوى لكارتيرون بسبب "إنذار بالطرد"

منذ 34 دقيقة

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:16 م

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

سداد على 30 عاما وبفائدة 3%.. السيسي يصدر توجيها بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل

05:48 م

راتب خرافي.. فرجاني ساسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

06:30 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار