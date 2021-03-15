من دلوقتي لـ19 مارس.. اعرف طقس آخر أيام الشتوية

6 أيام تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء للعام الحالي 2021، حيث من المقرر أن يبدأ فصل الربيع، الذي يعد فصلا انتقاليا بين الشتاء والصيف، يوم 21 من شهر مارس الحالي، لكنه أيضا قد يشهد تذبذبات في حالة الطقس بشكل كبير، إذ ترتفع درجات الحرارة وتنخفض بشكل غير منتظم.





ويأتي ذلك فيما كانت مصر قد شهدت موجة من التقلبات الجوية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى هطول الأمطار وتساقط الثلوج على عدد من المدن والمحافظات، ثم تحسنت الأحوال الجوية، وارتفعت درجات الحرارة بداية من يوم الإثنين الماضي، حتى الأربعاء، الذى شهد ذروة الموجة الحارة، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.





فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الإثنين 15 مارس 2021، وحتى يوم السبت 20 مارس 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:









يوم الإثنين 15 مارس 2021:





- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 20% تقريبا، على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، على فترات متقطعة.





- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ، على فترات متقطعة.





يوم الثلاثاء 16 مارس 2021:





- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.





يوم الأربعاء 17 مارس 2021:





- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.





يوم الخميس 18 مارس 2021:





- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.





- نشاط ياح على مناطق من جنوب سيناء.





يوم الجمعة 19 مارس 2021:





- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.





- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.



