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"التعليم العالي" تكشف عن ترتيب الجامعات المصرية على مستوي العالم (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة لا تعلن عن تصنيف الجامعات المصرية بين جامعات العالم بناءً على مؤشرات محلية، ولكن من خلال مؤسسات دولية، وهذا الأمر ينشر على كافة المواقع المحلية والعالمية.

وتابع "عبد الغفار"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك العديد من التصنيفات الخاصة بالجماعات على مستوى العالم سواء التنصيف الصيني أو الأمريكي أو البريطاني، وكل تنصيف مبني على مجموعة من المعايير والأسس، مضيفًا أن هناك عدد من الجماعات المصرية ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

ولفت إلى أن بعض الكليات في تخصص الصيدلية من أفضل من 200 صيدلة على مستوى العالم، وبعض كليات الهندسة في بعض التخصصات من أوائل من 200برنامج على مستوى العالم، معقبًا: " شوفوا كام أـلف كلية هندسة وصيدلية في العالم"، مشيرًا إلى أن البعض يحاول التشكيك في الجماعات المصرية دون النظر إلى المصادر الرسمية التي تنفا الجامعات المصرية على مستوى العالم.

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