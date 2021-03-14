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للعروس الجديدة.. طريقة عمل النمش بالحنة

الأحد 14/مارس/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
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نقدم لك عزيزتي العروس الجديدة طريقة عمل النمش بالحنة إذا كنت تفضلين النمش وترغبين في تطبيق النمش على الوجه بكل سهولة:

1-  قبل أن تبدئي تأكدي من أن بشرتك نظيفة تماماً وخالية من بقايا المكياج

2- ضعي على وجهك زيت الأرجان أو أي زيت تفضلينه وترين أنه مناسب لبشرتك.

3- أحضري قرطاس حناء بلون بني محمر واثقبيه من الأسفل بحيث يكون هناك مكان لخروج الحنة.

4- اضغطي على القرطاس ووزعي نقاط الحنة على وجهك أو في الأماكن التي ترغبين في وجود نمش بها، ويفضَّل دوماً أن تكون منقطة في الخدين والأنف.

5- اتركي نقاط الحنة على وجهك لمدة ٢٠ دقيقة.

6- أزيلي نقاط الحنة واغسلي وجهك جيداً، وستلاحظين أن الحناء تركت نقاطاً بنية فاتحة على بشرتك ومنحتك مظهر النمش المرغوب فيه.

ملحوظة:
اعلمي أنه من الممكن أن تصبح نقاط الحنة أغمق قليلاً في اليوم التالي، وهذا أمر طبيعي ولن يفسد مظهرك.

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