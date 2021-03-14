خبيرة تغذية علاجية: السمنة قد تُسبب الإصابة بالسرطان (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مرض السمنة من الأمراض التي تُهدد الجسم بأكمله كونها تؤثر بالسلب على صحة القلب، العظام، القولون، الكبد، المرض النفسي، وغيرها الكثير.



وأوضحت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مرض السمنة يُسيطر بشكل كبير على المجتمعات العربية بالتحديد كونها تميل إلى حب الأطعمة الدسمة، مشيرة إلى أن خطورة مرض السمنة لا تقتصر فقط على العامل النفسي فقط ولكنها مُسببة لـ٤٤ مرضا، ومن ثم فهي بوابة لكافة الأمراض.



وتابعت: "للتخلص من السمنة بشكل ضروري وإفقاد العديد من زيادة الوزن فمن يُصاحب هذا المرض يجلب لنفسه العديد من الأمراض مثل السكر، الضغط، وغيرها الكثير، وبالتبعية ومن يتخلص من مرض السمنة يتخلص من كل هذه الأمراض الجانبية، فمريض السمنة مريض بالأبعاد ما بعد السمنة التي قد تصل إلى حد الإصابة بالسرطان".

