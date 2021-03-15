أستاذ استثمار: مبادرة السيسي بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل تُحل مشكلة اجتماعية

ثمن الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى انها ستساهم في حل مشكلة اجتماعية بصورة غير مباشرة.





وأشار "بدرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هذه المبادرة تعد شهادة نجاح للبنك المركزي المصري، منوها بأن قطاع العقاري يحرك من 70 إلى 100 قطاع معه، ومن ثم سيحدث حالة رواج للاقتصاد المصري كله.





وكان وجه الرئيس السيسي بقيام البنك المركزي ببلورة وإصلاح برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، والسيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والسيدة مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".



