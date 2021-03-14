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تعرفي على أغرب صيحات المكياج الأكثر رواجا هذا العام

الأحد 14/مارس/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
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يعد النمش الزائف أغرب صيحات المكياج الأكثر رواجاً حالياً، ويتلاحق النساء حول تطبيقبه لتبدو السيدة بشكل جديد وجذاب، إليك التفاصيل في هذا المقال.
 
من المعروف أن المكياج الزائف هو أحد اتجاهات المكياج الشائعة جداً، حيث تقوم المرأة بإضافة النمش الزائف الى روتين مكياجها، عن طريق تنقيط وجها وخصوصا حول أنفها بنقاط بسيطة جدا.

وتقوم أيضا بعض الفنانين والمحترفين في مجال المكياج، بتطبيق ورواج موضة النمش الزائف بين النساء، نظرا لأنها تبدو صحية ومضيئة، كما يمكن استخدامها للتغطية على العيوب المزعجة.

طريقة تطبيق النمش الزائف
عليك أن تستخدمي منتج المكياج المخصص لهذه الغاية، وأن تتدربي مرات عدة على تطبيقه الى حين معرفة عدد وحجم النمش الزائف الملائم لوجهك.

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