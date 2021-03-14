Advertisements

السفارة المصرية بالرياض تكشف تفاصيل البدء في قرار إلغاء نظام الكفيل (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف المستشار أحمد رجائي، المستشار العمالي للسفارة المصرية بالرياض، تفاصيل البدء في قرار إلغاء نظام الكفيل والحقوق الجديدة التي حصلت عليها العمالة الوافدة للسعودية.

وقال "رجائي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إنه تم فعليا تطبيق تحسين نظام العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة إلى السعودية اليوم بعد إلغاء نظام الكفيل.

وأضاف أن هذا النظام الجديد يضمن العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويعطي للعامل الوافد الكثير من الحقوق الذي كانوا يحرم منها في ظل نظام الكفالة.

وأشار إلى أن النظام يمنح العامل الحق في الانتقال من وظيفة إلى أخرى بعد انتهاء عقده دون الحاجة إلى الحصول على موافقة صاحب العمل، كما أنه من حقه الحصول على تأشيرة خروج نهائي بعد انتهاء عقده.

وأوضح أن شروط وضوابط النظام الجديد سيتم تطبيقه على جميع العاملين في القطاع الخاص ولكن لا ينطبق على العمالة المنزلية ولابد أن يكون العامل أنهى السنة الأولى من عمله وألا يكون عليه أي غرامات مالية تمنع انتقاله من شركة إلى أخرى أو الخروج النهائي من المملكة.

أخبار تهمك

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

راتب خرافي.. فرجاني ساسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يومين

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| إصابة فرد شرطة في مطاردة أمنية مع عنصر إجرامي بأطفيح

منذ ربع ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 3 ساعات

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

سداد على 30 عاما وبفائدة 3%.. السيسي يصدر توجيها بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل

منذ حوالي 3 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص.. رباعي الزمالك يقدم شكوى لكارتيرون بسبب "إنذار بالطرد"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

في متناول محدودي الدخل.. تفاصيل الحصول على شقة بفائدة 3 % بأقساط على 30 سنة

منذ ثلث ساعة

كلوب يعلق على مشاركة ثنائي ليفربول المصاب في اليورو

منذ 43 دقيقة

نجم منتخب مصر يوقع على رغبة انتقاله إلى الأهلي

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:16 م

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

عاجل| إصابة فرد شرطة في مطاردة أمنية مع عنصر إجرامي بأطفيح

08:28 م

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

07:21 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

نجم منتخب مصر يوقع على رغبة انتقاله إلى الأهلي

08:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار