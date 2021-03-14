السفارة المصرية بالرياض تكشف تفاصيل البدء في قرار إلغاء نظام الكفيل (فيديو)

كشف المستشار أحمد رجائي، المستشار العمالي للسفارة المصرية بالرياض، تفاصيل البدء في قرار إلغاء نظام الكفيل والحقوق الجديدة التي حصلت عليها العمالة الوافدة للسعودية.



وقال "رجائي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إنه تم فعليا تطبيق تحسين نظام العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة إلى السعودية اليوم بعد إلغاء نظام الكفيل.



وأضاف أن هذا النظام الجديد يضمن العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويعطي للعامل الوافد الكثير من الحقوق الذي كانوا يحرم منها في ظل نظام الكفالة.



وأشار إلى أن النظام يمنح العامل الحق في الانتقال من وظيفة إلى أخرى بعد انتهاء عقده دون الحاجة إلى الحصول على موافقة صاحب العمل، كما أنه من حقه الحصول على تأشيرة خروج نهائي بعد انتهاء عقده.



وأوضح أن شروط وضوابط النظام الجديد سيتم تطبيقه على جميع العاملين في القطاع الخاص ولكن لا ينطبق على العمالة المنزلية ولابد أن يكون العامل أنهى السنة الأولى من عمله وألا يكون عليه أي غرامات مالية تمنع انتقاله من شركة إلى أخرى أو الخروج النهائي من المملكة.

