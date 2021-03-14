حمدوك يتسلم أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة في السودان

تسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الأحد، أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة بالبلاد عن بنك "المال المتحد".

وسلم الرئيس التنفيذي للبنك يوسف أحمد التني البطاقة لحمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد يوسف أحمد التني أن تسليم أول بطاقة فيزا مصرفية لحمدوك يأتي عقب القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة وأهمها توحيد سعر الصرف.

وأوضح أن هذا الأمر أتاح الفرصة لتقديم منتج عالمي يسهل إعادة انضمام السودان إلى النطاق العالمي المالي مرة أخرى.