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لاكازيت يسجل الهدف الثاني لأرسنال في شباك توتنهام "2-1" (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح لاكازيت مهاجم فريق أرسنال في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك نظيره توتنهام.

ويلتقي حاليا فريقا أرسنال وتوتنهام على ملعب الإمارات في ديربي لندني، لحساب الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف لاكازيت في الدقيقة 65 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-1 لصالح أرسنال.


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