Advertisements
لاكازيت يسجل الهدف الثاني لأرسنال في شباك توتنهام "2-1" (فيديو)
الأحد 14/مارس/2021 - 07:59 م
الفجر الرياضي
Advertisements
نجح لاكازيت مهاجم فريق أرسنال في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك نظيره توتنهام.
ويلتقي حاليا فريقا أرسنال وتوتنهام على ملعب الإمارات في ديربي لندني، لحساب الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء هدف لاكازيت في الدقيقة 65 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-1 لصالح أرسنال.
هدف ارسنال الثاني في مرمى توتنهام : لاكازيت #ارسنال_توتنهام pic.twitter.com/hdcG2suTgP— برلين (@HFC_856) March 14, 2021
Advertisements