لاكازيت يسجل الهدف الثاني لأرسنال في شباك توتنهام "2-1" (فيديو)





ويلتقي حاليا فريقا أرسنال وتوتنهام على ملعب الإمارات في ديربي لندني، لحساب الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي.





وجاء هدف لاكازيت في الدقيقة 65 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-1 لصالح أرسنال.









هدف ارسنال الثاني في مرمى توتنهام : لاكازيت #ارسنال_توتنهام pic.twitter.com/hdcG2suTgP — برلين (@HFC_856) March 14, 2021

نجح لاكازيت مهاجم فريق أرسنال في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك نظيره توتنهام.