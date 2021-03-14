زيوت لترطيب وتعطير الجسم.. جربيها

نقدم لك فيما يلي أنواع البشرة والزيت الذي يجب أن تستخدميها لترطيب وتعطير جسمك، حيث أن المراة تعمل على تجديد خلايا بشرتها كل فترة وتحرص على استخدام أفضل المنتجات للعناية بالبشرة:





زيوت عطرية لبشرة جسم جافة

تعانين من جفاف بشرتك وتغبين في ترطيبها، يمكنك استخدام الزيوت العطرية التي تناسب بشرتك الجافة للترطيب.





زيوت عطرية لبشرة جسم ناعمة ومخملية

هناك زيوت جسم عطرية غنية بالعناصر المغذية للبشرة، تحمل إليها الدهون التي هي بحاجة إليها لتجديد طبقة الجلد المكوّنة أساساً بالمياه والدهون.





زيوت جسم تحدّ من نمو الشعر الزائد

هناك نوع من الزيت المستخرج من عشبة مائية Souchet. طبّقيه على بشرتك في أماكن نمو الشعر مع التدليك، في الأيام التالية لجلسة إزالة الشعر الزائد.





أما لعلاج مشكلة الشعر النابت تحت الجلد، فالجئي إلى عمل تقشير طبيعي مرّة أو مرّتين أسبوعياً، باستخدام مقشرات منزلية أساسها السكّر أو الملح الخشن، تضيفين إليهاً زيتاً عطرياً منعّما للبشرة.