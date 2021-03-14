كلوب يعلق على مشاركة ثنائي ليفربول المصاب في اليورو

أوضح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي حقيقة مشاركة ثنائي الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك و الإنجليزي جو جوميز في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020 ) المقرر إقامتها في الصيف المقبل.





وأفادت تقارير صحفية بأن فان دايك مدافع هولندا أصيب في ركبته أثناء مواجهة إيفرتون في أكتوبر الماضي بينما تعرض جوميز لإصابة في نوفمبر الماضي أثناء تواجده مع المنتخب الإنجليزي.





وقال كلوب:" القرار ليس بيدي في الحقيقة ولكن بالمعلومات التي أملكها فإن مشاركتهما في اليورو غير متوقع ليس لأنني لا أرغب في ذهابهم بل بسبب مدة الإصابة".





واختتم كلوب تصريحاته قائلا:" نأمل أن يكون بوسعهما التواجد خلال فترة الإعداد للموسم الجديد".



