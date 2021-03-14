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نجم منتخب مصر يوقع على رغبة انتقاله إلى الأهلي

الأحد 14/مارس/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، عن تطور جديد بشأن مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء للحصول على خدمات كريم فؤاد نجم منتخب مصر الأولمبي ولاعب الفريق الكروي الأول بنادي إنبي البترولي المعار من النجوم.

كريم فؤاد يوقع على رغبة للانتقال إلى الأهلي

وأوضح المصدر أن كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم والمعار فى الوقت الحالي لصفوف نادي إنبي، أبلغ إدارة البترولي برغبته في الانتقال إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وتابع المصدر أن كريم فؤاد شدد على رغبته في اللعب لصالح الأهلي، سواء قام إنبي بتفعيل عقد الشراء من نادي النجوم أم لا، لاسيما بعد أن أبدى مسؤولو النادي البترولي رغبتهم فى تفعيل بند الشراء من نادي النجوم مقابل 15 مليون جنيه.

وأتم المصدر موضحا أن كريم فؤاد وقع على رغبة الإنتقال إلى النادي الأهلي، رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تمهيدا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

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