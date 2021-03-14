Advertisements
نجم منتخب مصر يوقع على رغبة انتقاله إلى الأهلي
الأحد 14/مارس/2021 - 08:05 م
علي خلاف
Advertisements
كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، عن تطور جديد بشأن مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء للحصول على خدمات كريم فؤاد نجم منتخب مصر الأولمبي ولاعب الفريق الكروي الأول بنادي إنبي البترولي المعار من النجوم.
كريم فؤاد يوقع على رغبة للانتقال إلى الأهلي
وأوضح المصدر أن كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم والمعار فى الوقت الحالي لصفوف نادي إنبي، أبلغ إدارة البترولي برغبته في الانتقال إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
وتابع المصدر أن كريم فؤاد شدد على رغبته في اللعب لصالح الأهلي، سواء قام إنبي بتفعيل عقد الشراء من نادي النجوم أم لا، لاسيما بعد أن أبدى مسؤولو النادي البترولي رغبتهم فى تفعيل بند الشراء من نادي النجوم مقابل 15 مليون جنيه.
وأتم المصدر موضحا أن كريم فؤاد وقع على رغبة الإنتقال إلى النادي الأهلي، رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تمهيدا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.
Advertisements