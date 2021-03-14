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"يا غاوي هروب" أحدث أغنيات نسمة محجوب ..(فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرحت المطربة نسمة محجوب أحدث أغانيها الجديدة علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "يا غاوي هروب"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعتبر أغنية "يا غاوي" أحد أغنيات ميني ألبوم نسمة محجوب الجديد والتي تطرح أغنياته على طريقة السنجل بشكل متتالي.

أغنية "يا غاوي هروب" كلمات عادل العش، إنتاج موسيقي "شادي الحلواني"، ميكساچ "هودز"، ماستر "Streaky Mastering"، جيتار "عمر أحمد"، إخراج "حسام عيسي".

جدير بالذكر أن نسمة محجوب قد تعاقدت على طرح ميني ألبوم جديد، يضم 5 أغنيات، ومن أغنيات الألبوم التي سيتم طرحها "كفاية، يا غاوي هروب، عابر سبيل، خصوصًا راجل"، فضلًا عن أغنية "كل شمس ولها ظل"والتي تم طرحها مؤخرًا من كلمات عادل العش، وألحان وتوزيع ساري هاني.

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نسمة محجوب

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