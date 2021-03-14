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جربي تطبيق الفيشل على الوجه للنعومة والترطيب

الأحد 14/مارس/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
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يعتبر الفيشل خيار مثالي لمن تبحث عن بشرة مشرقة ومثالية؛ نظرا لأنه يعمل على تنظيف البشرة بعمق ويخلصها من الجلد الميت والبكتيريا بجانب إغلاق المسامات وتجديد خلاياها باستمرار
 
طريقة عمل الفيشل للوجه
ابدئي أولاً بتنظيف البشرة باستخدام منظف خاص لإزالة المكياج تماماً
اغسلي الوجه بالماء ثمّ امسحيه بقطنة مغمورة بزيت الزّيتون
عقّمي بشرتك باستخدام لوشن للتأكد من خلوّها من الجراثيم والبكتيريا
ارفعي شعرك لعمل ماسك للوجه

ماسك الفيشل
قومي بمزج ملعقتين من الشّوفان مع ربع كوب من الحليب ثمّ يُخلطان جيداً ويوضع المزيج على البشرةِ لمدّةِ عشرِ دقائق

تُدلَّك البشرة بحركة دائرية، ويُزال الماسك بالماء الفاتر والصّابون الطّبي.

بخار الفيشل
- تُغلى كمية من الماء في وعاء ويضاف إليه القليل من المواد الطبيعية المفيدة للبشرة كالبابونج والنّعناع واليانسون والكمون والقليل من أي نوع زيت عطري أو إضافة بتلات الورد وإكليل الجبل مع أوراق الزعتر الأخضر

- تترك في الماء إلى أن يغلي ويُرفع عن النّار

- يغطى الرأس بمنشفة كبيرة ثمّ يُعرَّض الوجه للبخار الخارج من الوعاء لمدةٍ تتراوح بين 10-15 دقيقة

- رفع الوجه بين الحين والآخر للاستراحة، ولإجراء مساج الوجه يُمكن استخدام أي كريم أو سيروم أو زيت جيّد سهل الفرد كزيت جوز الهند أو زيت الأرجان أو زيت اللوز المخلوط بحبة من فيتامين E.

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