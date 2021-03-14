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طاقم حكام مباراة الزمالك والترجي يؤدي مرانه بإستاد القاهرة
الأحد 14/مارس/2021 - 08:07 م
رامي بشاي
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أدى طاقم حكام مباراة الزمالك والترجي مران مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولى وكان طاقم التحكيم الكونغولي قد وصل إلى القاهرة صباح اليوم .
وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق المقبلة أمام الترجي التونسي.
ويدير المباراة الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنه أوليفر كابين سفارى مساعد أول، والأوغندي ديك أوكيلو مساعد ثاني، والرواندي لويس هاكيزمانا حكما رابعا، والمنسق العام السوداني عصام شعبان.
ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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