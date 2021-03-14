طاقم حكام مباراة الزمالك والترجي يؤدي مرانه بإستاد القاهرة

أدى طاقم حكام مباراة الزمالك والترجي مران مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولى وكان طاقم التحكيم الكونغولي قد وصل إلى القاهرة صباح اليوم .









وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق المقبلة أمام الترجي التونسي.









ويدير المباراة الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنه أوليفر كابين سفارى مساعد أول، والأوغندي ديك أوكيلو مساعد ثاني، والرواندي لويس هاكيزمانا حكما رابعا، والمنسق العام السوداني عصام شعبان.









ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



