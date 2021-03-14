إزالة مخالفات بناء على أراضٍ زراعية جنوب الأقصر



وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد بمنطقة الشغب، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالتها في المهد.وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٣ حالات مخالفة بإجمالي مساحة ٨٥٠م بمنطقة الشغب شرق عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض والاسمنت بارتفاعات مختلفة مقامة على أرض أملاك دولة دون سند من القانون، حيث تم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.