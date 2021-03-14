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فواكه يجب تناولها أثناء الرضاعة الطبيعية

الأحد 14/مارس/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الفواكه التي يجب تناولها اثناء الرضاعة الطبيعة للحفاظ على صحتك وصحة رضيعك كما انها مفيدة لإدرار اللبن:

1. البابايا الخضراء
تعتبر البابايا الخضراء من النباتات التي تدر اللبن. Galactagogues في ثدي الأم، كما أن هذه الفاكهة تحافظ على رطوبتك، وهو أمر ضروري أثناء الرضاعة الطبيعية، وهي مصدر غني بفيتامين سي غير الحمضي.

2. الموز
يعتبر الموز مليناً طبيعياً أيضاً ويمكن أن يساعد في الهضم. ولأنه مصدر غني بالألياف يمكن أن يساعد في منع الإمساك، كما أنه غني بالبوتاسيوم الضروري أيضاً أثناء الحمل وبعد الحمل.

3. الأفوكادو
يمكن أن يساعد تناولها أثناء الرضاعة الطبيعية على تنمية بصر طفلك، وجودة شعره، وصحة قلبه، وهضمه.

4. الشمام
الشمام غني بفيتامين ك وفيتامين ب والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنياسين والثيامين والفولات. يمكن أن يساعدك تناول هذه الفاكهة على بقاء بشرتك رطبة..

5. التين
 مصدر كبير للألياف وفيتامين ك وفيتامين ب6. هذا هو السبب الأساسي وراء استخدام الكثير من الشعوب للتين في سلطاتهم، كما أن العديد من شركات أغذية الأطفال تُدرج التين في منتجاتها.

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