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مدير مستشفى المطرية يكشف لـ"الفجر" عن افتتاح وحدة قسطرة مخية جديدة

الأحد 14/مارس/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قال الدكتور وائل الدرندلي، مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، إن المستشفى بصدد افتتاح وحدة قسطرة ثانية تم التصديق عليها من الدكتور محمد فوزي السودا، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وكشف "الدرندلي" في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن المستشفى بها قسطرة قلب واحدة تعمل من حوالي 8 سنوات، والقسطرة الثانية الجديدة بصدد افتتاحها الفترة الحالية والتي تأتي ضمن التطورات الحالية التي تجرى للمستشفى وينفذها جهاز وطني وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية القائم بالتطوير في قطاعات كثيرة من المستشفى.

وأضاف مدير مستشفى المطرية، أن القسطرة الجديدة تخدم قطاع كبير من مرضى قسطرة القلب وقسطرة المخ، وهي احدى التحديات في الوقت الراهن، موضحًا أن القسطرة المخية كانت تعالج بالتدخل الجراحي وكان ينتج عنها مضاعفات ونتائج خطيرة ولكن الأن نشاهد تقدم في القسطرة المخية الجديدة.

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