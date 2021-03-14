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محمد رمضان يهاجم عمرو أديب على السوشيال ميديا

الأحد 14/مارس/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمد رمضان صورة له من إصابة ظهره بحرق خطير والذي ظهر بها وهو في حالة متأخرة لأنواع الحروق.


وكتب "رمضان" قائلا: " دي اصابتي البسيطة اللي اعلام بلدي تجاهلها تمامًا ومنهم عمرو اديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس الف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكرًا لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي".


وكانت لبنى ونس قد عبرت عن حزنها الشديد بسبب إصابة نجلها يوسف في الإعلان الذي أصيب به محمد رمضان أيضا بحرق خطير في ظهره.

ويشارك "رمضان" في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين.
محمد رمضان يهاجم عمرو أديب على السوشيال ميديا
محمد رمضان يهاجم عمرو أديب على السوشيال ميديا

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