فوائد صحية لتناول اللوز الأخضر

يعتبر اللوز الأخضر من الوجبات الخفيفة الصحية، حيث يحتوي ربع الكوب منه على 180 سعر حراري، والطريقة التقليدية لتناوله هي بغسله جيداً من الأتربة والأوساخ وتصفيته من الماء، ثم تناوله نيئاً برش القليل من الملح عليه، ومن أهم الفوائد لتناول اللوز الأخضر ما يلي:





ينظم اللوز الأخضر السكر في الدم، كما أنه يعزز من إفراز الأنسولين، الذي ينظم مستوى السكر في الدم، فهو يحتوي على أوميغا 9 والذي ينتجه الجسم بشكل طبيعي.

يساعد اللوز الأخضر على طرد السموم من الجسم.

يتحكم بمستوى ضغط الدم.

يحافظ على بقاء الجسم في الحالة القاعدية.

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

الوقاية من التعرّض للزهايمر، أو الخرف.

الحفاظ على قوة البصر.

يحسن قوة الدماغ والأعصاب.

طرد الديدان التي تتكوّن في الأمعاء.

علاج كل من الربو، والسعال المزمن.

يعزز من طاقة الجسم لأنه يحتوي على أوميغا 6.

يحمي من تساقط الشعر بسبب احتوائه على الفيتامينات.

يقلل من شعور الحامل بالتَّعب والإرهاق.

يساعد على التَّخلص من الشوائب والرؤوس السَّوداء والبثور.

يساعد في علاج الحروق من الدرجة الأولى.

يزيد من نسب الذَّكاء عند الأطفال.

يحسِّن الذَّاكرة.

يزيد القدرة على التَّركيز.