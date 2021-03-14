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أرسنال يسقط توتنهام 2-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

الأحد 14/مارس/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق فريق أرسنال فوزا مثيرا على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

افتتح إيريك لاميلا التسجيل لفريق توتنهام في الدقيقة 33 من عمر المباراة بهدف خرافي، من أجمل أهداف البريميرليج هذا الموسم.

وعادل مارتن أوديجارد النتيجة لأرسنال في الدقيقة 44 من الشوط الأول من تسديدة متقنة سكنت شباك توتنهام.

وفي الشوط الثاني أحرز لاكازيت هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 65 من ركلة جزاء نفذها باتقان.

وشهدت المباراة طرد لاميلا لاعب توتنهام في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده لـ41 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.

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