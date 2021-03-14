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كل ما تريد معرفته عن مرض العضال.. الأعراض والعلاج

الأحد 14/مارس/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
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يعتبر مرض العضال من الأمراض الخبيثة، ينتج عن خلل في النواة المركزية بالخلايا، مما يؤدي إلى حدوث تغير في مكانها الطبيعي، حيث يؤدي ذلك إلى ظهور مجموعة من التشوهات الخلقية والمشاكل التي تصيب العضلات المسؤولة عن الحركة في جسم الإنسان.

ويعتبر مرض العضال من أخطر الأمراض على حياة الإنسان، فهو يصيب أعصاب وعضلات الجسم بشكل مفاجئ، ويطلق مصطلح مرض العضال على كل مرض مزمن وخطير.

أعراض مرض العضال
- الشعور بالألم المستمر.
- صعوبة التنفس.
- الأرق.
- فقدان الشهية ونقصان الوزن.
- مواجهة صعوبة في الحركة والتنقل.
- تشوهات جسدية وتأخر في تطور العظام وضعف القدرة على التحكم في العضلات.
- الإصابة بالاكتئاب الشديد بسبب الإعاقات الجسدية الناجمة عن المرض.
- شحوب البشرة.
- أمراض القلب.

علاج مرض العضال
لا يوجد علاج لمرض العضال، ولكن يقوم الأطباء بتطوير المهارات الحركية للمرضى، مع الاستعانة بالعلاج الطبيعي لإعادة تأهيل العضلات واستعادة قوتها من جديد.

بعض المرضى يحتاجون إلى إجراء عمليات تعديل تشوهات وانحناءات العمود الفقري الناتجة عن ضعف عضلات الجذع وانحناء النخاع الشوكي.

ومن جهتهم يهتمون الأطباء بمحاولة منع إصابة مرضى العضال بالمشاكل الرئوية التي تؤدي إلى الوفاة؛ فعندما يفقد المريض القدرة على السعال لتنظيف المسالك التنفسية، تصبح المساعدة الطبية ضرورية، من خلال الاستعانة بأجهزة التنفس.

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