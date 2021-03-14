عاجل| إصابة فرد شرطة في مطاردة أمنية مع عنصر إجرامي بأطفيح

أصيب فرد شرطة في مطاردة أمنية مع واحد من أخطر العناصر الإجرامية، بقرية كفر قنديل التابعة لمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة.



تحريات أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة توصلت إلى تواجد واحد من أخطر العناصر الإجرامية، بقرية كفر قنديل، بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، ويدعى "إبراهيم.م"، مطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا.



أعدت مأمورية تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، وبمداهمة وكره استشعر بقدوم قوات الأمن، وبادر بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، ما أسفر عن إصابة فرد شرطة.



وتمكن العنصر الإجرامي الشهير بـ" النمس"، من الهرب وسط الزراعات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.