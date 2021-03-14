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موعد مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا

الأحد 14/مارس/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ضيفا ثقيلا أمام فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي على ملعب الأخير، مساء الثلاثاء المقبل 16-3-2021 وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لحصد النقاط الثلاث من أجل إحياء آمال الأحمر في المجموعة الأولى للتأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فيتا كلوب الكونغولي، قد خطف نقطة التعادل أمام الأهلي على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بهدفين مقابل مثلهما ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد أربعة نقاط من ثلاثة جولات بدور المجموعات، حقق الأحمر الفوز على المريخ السوداني، وتعادل أمام فيتا كلوب وتلقى خسارة أمام سيمبا التنزاني.

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