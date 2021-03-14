التعادل السلبي يحسم مواجهة موناكو أمام ليل في الدوري الفرنسي

انتهت مواجهة موناكو وليل بالتعادل السلبي اليوم الأحد في الجولة 27 ليشعل الصراع على صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم.









واستعاد بوردو ورين نغمة الانتصارات في المسابقة بفوز الأول على مضيفه ديجون 3-1 والثاني على ستراسبورغ 1-0 في نفس الجولة التي شهدت أيضاً تعادل مونبلييه 1-1 مع مضيفه نيم أولمبيك ولنس مع ميتز 2-2 ولوريان مع نيس 1-1.









وحرم موناكو ضيفه ليل من تعزيز صدارته للدوري الفرنسي بشكل أكبر، بعدما تعادل معه سلبياً ليرفع موناكو رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع مقابل 63 نقطة لليل في الصدارة.









ويستطيع باريس سان جيرمان (60 نقطة) حامل اللقب وصاحب المركز الثاني انتزاع صدارة جدول المسابقة، إذا حقق الفوز على نانت في مباراة أخرى اليوم بنفس الجولة.









وتغلب بوردو على مضيفه ديجون بثلاثة أهداف سجلها هوانج أوي جو في الدقيقتين 33 و45 ونيكولا دي بريفيل في الدقيقة 50 مقابل هدف سجله موسى كوناتي في نهاية المباراة.









ورفع بوردو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف فقط أمام نيس، حيث حقق الفريق اليوم انتصاره الأول بعد ست هزائم وتعادل واحد.









وتجمد رصيد ديجون عند 15 نقطة في المركز الـ20 الأخير، بعدما مني بالهزيمة التاسعة على التوالي ليقترب خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.









وحقق رين الفوز الأول له في آخر تسع مباريات خاضها بالبطولة اثر تغلبه على ستراسبورغ اليوم بهدف نظيف سجله بنيامين بوريجايد في الدقيقة 25، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف فقط أمام مونبلييه، وتجمد رصيد ستراسبورغ عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.









وفشل نيم أولمبيك في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، لكنه رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن عشر مقابل 41 نقطة لمونبلييه في المركز التاسع.









وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم موسى كوني لفريق نيم أولمبيك بهدف في الدقيقة 64، وتعادل آندي ديلور لمونبلييه في الدقيقة 79.



