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بهذه الطريقة.. محمد رياض يروج لمسلسله الجديد "النمر"

الأحد 14/مارس/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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روج الفنان محمد رياض لمسلسله الجديد "النمر"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد رياض صورة البوستر الدعائي الخاص بمسلسل "النمر"، وظهر في الصورة وهو مُرتدي تي شيرت باللون الأحمر ووضع فوقه جاكيت بدلة باللون الأسود، وعلق عليه قائلاً :"رمضان إن شاء الله، و يا رب يعجبكم، وبالنجاح بإذن الله".

مسلسل "النمر" من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادلم، إنتاج سينرجي، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد رياض الدرامية مسلسل "بت القبايل"، وهو من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح، بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، مدحت تيخا، محمود عبد المغني، منه فضالي،بهاء ثروت.

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