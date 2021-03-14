بتوجيهات من السيسي.. "الديهي" يزف بشرى للشباب ومحدودي الدخل والمزارعين



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس تابع اليوم كشف حساب عمل البنك المركزي المصري، وراجع جميع الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، وأصدر توجيهات واضحة بمنح وطرح منتج مصرفي جديد عبارة عن قرض طويل الأجل لمدة 30 سنة بفائدة بسيطة 3% لإنشاء قطاعات عقارية لمحدودي الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة في مشروع عقاري ضخم لإتاحة الفرصة للشباب لتملك وحدات تناسب ظروفهم.



وتابع، أن هذا خطاب مباشر من الرئيس والبنك المركزي لشباب مصر بالإعلان عن تمويل عقاري بفائدة بسيطة، وهذا بالتوازي مع توجه الرئيس بزيادة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 117 مليار جنيه خلال العام الحالي والقادم.



ونوه، بأن الرئيس وجه بإعفاء 320 ألف مزارع من ديونهم للبنك الزراعي، وقام البنك المركزي بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي البنك؛ لاستعراض موقف مصر المالي والنقدي وموقف مصر من سداد الديون، وتوفير الاستقرار الحقيقي لسعر الصرف، وسعر الفائدة، وتأثير القطاع المصرفي على القطاع المالي.