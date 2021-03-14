ننشر صورة عامل لقي مصرعه أثناء عبوره السكة الحديد بأبو النمرس

حصلت بوابة الفجر، على صورة العامل، الذي لقى مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية منيل شبحة بمركز أبو النمرس.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع عامل أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى منطقة أبو النمرس، حيث تبين أن العامل عبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، أثناء قدوم قطار من الاتجاه الأخر، مما أسفر عن اصطدام القطار به ومصرعه فى الحال وصرحت النيابة العامة، بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.



كان عامل لقى مصرعه مساء أمس السبت، بعدما صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد بأبو النمرس، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار بأبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع عامل خلال عبوره السكة الحديد، وتوصل رجال المباحث لهوية الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

