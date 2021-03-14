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التعليم العالي: إلزام الجامعات بحضور طلاب الكليات النظرية يومين والعملية 4 أيام (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، على استئناف الفصل الدراسي الثاني بذات التشديد في مسألة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إنه تم التأكيد على الالتزام بإجراءات النظافة العامة والتعقيم وارتداء الكمامات وتطهير المعامل المختلفة، وتجهيز العيادات الطبية لتكون على أهبة الاستعداد.

وأشار إلى أنه تم استمرار الاعتماد على نظام التعليم الهجين الذي تم تطبيقه في الفصل الدراسي الأول، موضحًا أن طلاب الكليات النظرية سيحضرون يومين والطلاب في الكليات العملية سيحضرون من ثلاث إلى أربع أيام وفقًا لسعة المدرجات.

وطالب المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أي طالب في حالة الاشتباه بالإصابة عدم النزول وتوخي الحيطة والحذر وإتباع كافة إجراءات التباعد الاجتماعي.

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