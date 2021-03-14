أخبار اليوم الأحد 14مارس2021في محافظة الإسكندرية



وتقدم بوابة "الفجر" أبرز أحداث اليوم داخل محافظة الإسكندرية، وذلك خلال السطور التالية.





وفاة الطبيب رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية ورئيس الأتيليه الثقافي



توفى صباح اليوم الأحد الدكتور محمد رفيق خليل، أستاذ الجراحة بكلية الطب، نقيب أطباء الإسكندرية السابق، ورئيس أتيليه الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ72عامًا.



ونعت نقابة أطباء الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية الدكتور محمد رفيق خليل، أستاذ الجراحة بكلية طب الإسكندرية، نقيب أطباء الإسكندرية السابق، تغمده الله برحمته ومغفرته وأدخله فسيح جناته وألهم أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان.



إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية



أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن إطلاق الحكملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان في الفترة من 28 حتى 31 مارس الجاري ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد هذا المرض.



افتتاح أعمال تطوير في مستشفى رأس التين عام 3ملايين جنيه



إفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، التطوير بمستشفى رأس التين العام بتكلفة تقدر بـ 3 مليون جنيه، والتى جاءت بالتعاون مع المجتمع المدني، فى إطار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.



التحفظ على 8ألاف كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية



حررت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين، محضر حيازة سلع مجهوله المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بأحد المخازن، خلال حملات على نطاق الإدارة.



شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة، التي تهم مواطنيها.