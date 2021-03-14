Advertisements

أخبار اليوم الأحد 14مارس2021في محافظة الإسكندرية

الأحد 14/مارس/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة، التي تهم مواطنيها.

وتقدم بوابة "الفجر" أبرز أحداث اليوم داخل محافظة الإسكندرية، وذلك خلال السطور التالية.


وفاة الطبيب رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية ورئيس الأتيليه الثقافي

توفى صباح اليوم الأحد الدكتور محمد رفيق خليل، أستاذ الجراحة بكلية الطب، نقيب أطباء الإسكندرية السابق، ورئيس أتيليه الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ72عامًا.

ونعت نقابة أطباء الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية الدكتور محمد رفيق خليل، أستاذ الجراحة بكلية طب الإسكندرية، نقيب أطباء الإسكندرية السابق، تغمده الله برحمته ومغفرته وأدخله فسيح جناته وألهم أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان.

إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية

أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن إطلاق الحكملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان في الفترة من 28 حتى 31 مارس الجاري ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد هذا المرض.

افتتاح أعمال تطوير في مستشفى رأس التين عام 3ملايين جنيه

إفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، التطوير بمستشفى رأس التين العام بتكلفة تقدر بـ 3 مليون جنيه، والتى جاءت بالتعاون مع المجتمع المدني، فى إطار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.

التحفظ على 8ألاف كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية

حررت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين، محضر حيازة سلع مجهوله المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بأحد المخازن، خلال حملات على نطاق الإدارة.

أخبار تهمك

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

ليس ساسي.. تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق لتجديد عقده

منذ ساعة و 14 دقيقة

محمد رمضان يهاجم عمرو أديب على السوشيال ميديا

منذ أقل من ساعتين

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

سداد على 30 عاما وبفائدة 3%.. السيسي يصدر توجيها بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يومين

خاص.. رباعي الزمالك يقدم شكوى لكارتيرون بسبب "إنذار بالطرد"

منذ حوالي 4 ساعات

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ ساعة الا ربع

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل| إصابة فرد شرطة في مطاردة أمنية مع عنصر إجرامي بأطفيح

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر يوقع على رغبة انتقاله إلى الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

في متناول محدودي الدخل.. تفاصيل الحصول على شقة بفائدة 3 % بأقساط على 30 سنة

منذ أقل من ساعتين

راتب خرافي.. فرجاني ساسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

عاجل| إصابة فرد شرطة في مطاردة أمنية مع عنصر إجرامي بأطفيح

08:28 م

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

07:21 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار