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نشأت الديهي: المرأة المصرية حظيت بحقوق غير مسبوقة خلال الفترة الحالية

الأحد 14/مارس/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه وزير العدل، خلال اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هذه المبادرة راقية لضم المرأة لسياق القضاة بمجلس الدولة الرصين.

وتابع، أن المرأة المصرية شريك أساسي في جميع برامج التنمية، وحظيت بحقوق غير مسبوقة في تاريخ مصر خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن المرأة المصرية مقدرة على المستوى الرسمي بالدولة المصرية، ولكن هناك خلل في تقدير المرأة مجتمعيًا، مستنكرًا ما انتشر مؤخرًا من وقائع للتحرش بطفلة في المعادي، والتحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق، مؤكدًا أن هذه الوقائع الفردية تحتاج لردع، مناشدًا الحكومة والمشرعين بمسارعة الخطى لوضع اللمسات التشريعية المهمة التي تمكن الدولة والمجتمع من التمكين والاحترام الحقيقي للمرأة.

وأكد، أن محاولة التحرش المفضوحة من أحد الموتورين بفتاة قاصر مؤلمة لنا جميعا ويحتاج لتشريع وزجر وتغليظ عقوبة.

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