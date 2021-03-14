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"المقاولون العرب": التعليم الفني في حاجة للتركيز على تخريج عامل ماهر

الأحد 14/مارس/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد يوسف، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن العامل رقم واحد في تنفيذ أي مشروع، ولذلك كانت الشركة سباقة في رعاية بعض المدارس الفنية، وإنشاء مدرسة فنية لتخريج بعض الفنيين المهرة.

وتابع "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن التعليم الفني في حاجة للتركيز على تخريج عامل ماهر خلال المرحلة المقبلة، لإعداد توازن في سوق العمالة، موضحًا أن الشركة لديها العديد من المشروعات خارج مصر سواء في الكاميرون أو تنزانيا وأوغندا والمغرب والجزائر وتونس وتشاد، والكثير من الدول الأخرى.

ووجه رسالة لعمال شركة المقاولون العرب، قائلا: "ما تقومون به في جميع مواقع العمل سواء في مصر أو إفريقيا شيء مقدر ومشرف، ويشكل مستقبل مصر".

وأشار إلى أن وجود المرأة في شركة المقاولون العرب جزء أساسي من عمل الشركة، وهناك تشجيع من قيادات الشركة على الاستعانة بالمرأة في جميع المجالات.

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