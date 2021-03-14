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حمادة هلال يطرح "بلاش أنا" على "يوتيوب"

الأحد 14/مارس/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح الفنان حمادة هلال أحدث أعماله الغنائية "بلاش أنا" منذ قليل عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والتي تعد ضمن أغنيات ألبومه الجديد.

وكان حمادة هلال قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "بحب الجدعنة" ويعود فكرة الكليب إلى فيلمه السينمائى الناجح "حلم العمر" والذى قدمه فى عام 2008 مع النجوم، توفيق عبدالحميد، ودينا فؤاد، وهالة فاخر، ورامي وحيد ومنة عرفة، سيناريو وحوار نادر صلاح الدين، وإخراج: وائل إحسان.

ويقدم حمادة فى كليب "بحب الجدعنة" شحصية ملاكم ينافس آخر فى حلبة الملاكمة وينتصر عليه، الأغنية كلمات شندى وكنكة ومن ألحان حمادة هلال والمدفعجية ومن إخراج محمد القاضى.

تقول كلمات الأغنية:
أنا أنا ابعد عنى بلاش أنا
أنا أفرق عنك 100 سنة
أنا ضد العكننة
أنا أجدع منك أنا
وبحب الجدعنة ومليش فى النفسنة

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حماده هلال

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