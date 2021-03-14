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مركز شباب الضبعة يهزم الحرية في القسم الثالث

الأحد 14/مارس/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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أختتمت اليوم مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث مطروح حيث نجح شباب الضبعة في الفوز علي الحرية بهدف نظيف .

ليرفع شباب الضبعة رصيدة للنقطة 24 في المركز الثاني، ويتوقف رصيد الحرية عند النقطة 22 في المركز الثالث.

وكانت مباريات الجولة قد أفتتحت أمس بثلاث مباريات حيث نجح الشرطة المطروحي في تحقيق مفاجأه من العيار الثقيل بالفوز علي مركز شباب الحمام بملعبه بهدفين مقابل لاشئ.

ليحصد الشرطة 3 نقاط غالية ترفع رصيدة للنقطة السابعة، ويتوقف مركز شباب الحمام عند النقطة السادسة عشر.

وعلي ملعب مركز شباب مطروح نجح فريق مطروح في الفوز علي مركز شباب برج العرب بهدفين مقابل لاشئ.

ليرفع مطروح رصيدة للنقطة الثامنة، ويتوقف رصيد مركز شباب برج العرب عند النقطة السادسة.

وعلي ملعب برج العرب الفرعي نجح مصري السلوم متصدر المجموعة في الفوز فريق الزهور بهدف مقابل لاشى.

ليرفع الفريق السلومي رصيدة للنقطة 27 ويستمر في صدارة المجموعة، وتوقف رصيد الزهور عند النقطة 20.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب :
1-مصري السلوم 27 نقطة
2- شباب الضبعة 24 نقطة
3- الحرية 22 نقطة
4- الزهور 20 نقطة
5- الهلال 20 نقطة
6- م.شباب الحمام 16 نقطة
7- مطروح 8 نقاط
8- الشرطة 7 نقاط
9- م.شباب برج العرب 6 نقاط

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