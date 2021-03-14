طنطا يفوز على القناة في مباراة صعبة بدوري السلة





أستطاع الفريق الأول لكرة السلة الفوز على القناة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في المباراة التي اقيمت بين الفريقين اليوم بصالة نادي طنطا.



حيث أنتهت المباراة بين الفريقين بنتيجة 77 لطنطا مقابل 74، وشهدت المباراة تألق لاعبي القلعة الصفراء في هذة المباراة الصعبة.



يذكر أن الجهاز الفني لنادي طنطا يتكون من احمد فوزي مدير فني ويعاونه محمد النويهي مدرب عام ووليد فؤاد مساعد مدرب، بينما امجد علوي علاج طبيعي وعمر حموده مخطط أحمال وفتحي جابر اخصائي.