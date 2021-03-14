علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي
هناك حالة من الغموض داخل النادي الأهلي، بشأن أسباب تجدد
إصابة على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتى أبعدته
عن السفر مع بعثة الفريق إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب، في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء
المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.
حيث قامت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، لفتح تحقيق مع الجهاز
الطبى لمعرفة أسباب طول فترة علاج علي معلول وتجدد الإصابة.
حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط
قررت فتح التحقيق مع الجهاز الطبي عقب عودة البعثة من الكونغو للاستماع إلى كلام الدكتور
أحمد أبوعبلة بشأن علاج معلول.
ومن المقرر أن يتابع علي معلول حالته وآخر التطورات الخاصة
بالإصابة مع طبيب منتخب تونس، خاصة أنه مستدعى للانضمام لمنتخب بلاده، استعدادًا
لخوض مواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة.