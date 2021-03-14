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علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

الأحد 14/مارس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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هناك حالة من الغموض داخل النادي الأهلي، بشأن أسباب تجدد إصابة على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتى أبعدته عن السفر مع بعثة الفريق إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب، في دوري أبطال إفريقيا.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

 

حيث قامت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، لفتح تحقيق مع الجهاز الطبى لمعرفة أسباب طول فترة علاج علي معلول وتجدد الإصابة.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط قررت فتح التحقيق مع الجهاز الطبي عقب عودة البعثة من الكونغو للاستماع إلى كلام الدكتور أحمد أبوعبلة بشأن علاج معلول.

 

ومن المقرر أن يتابع علي معلول حالته وآخر التطورات الخاصة بالإصابة مع طبيب منتخب تونس، خاصة أنه مستدعى للانضمام لمنتخب بلاده، استعدادًا لخوض مواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

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