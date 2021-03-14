"الديهي" يهاجم عالم أزهري لتبريره للتحرش بطفلة المعادي



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه لا يمكن أن يصدق أن شخص عاقل وليس رجل دين أن يقول هذا الحديث، ويجد مبرر ومسوغ للتحرش بطفلة.



وتسأل، كيف لشيخ وإنسان أن يبرر التحرش بطفلة، معقبًا لعالم الأزهر: "لو أنت صادق حط نفسك مكان البنت وأبوها وأمها"، مشددًا على أن التحرش ظهر منذ ظهور هؤلاء الذين يفكروا فقط بمنطقتهم الوسطى.







هاجم الإعلامي نشأت الديهي، عالم أزهري لم يذكر اسمه، وصفه بأنه ينتمي زورًا وبهتانا لمؤسسة الازهر الشريف، لكونه يتحدث عن أن التحرش بطفلة المعادي، ناتج عن الكبت.